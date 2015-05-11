Курсовая по ИС (С++ или Delphi)

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Курсовой проект

Предмет: Проектирование информационных систем

Тема (описание работы): Разработка информационной системы для учета анализа ликвидности предприятия(На примере филиала ОАО "ФСК ЕЭС")

Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ): 20,05,2015

Дополнительные требования: программа должна быть написана на языке Delphi или C++

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Delphi
10 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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