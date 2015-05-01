во вложении 11-05-2015
Дипломная работа 2 и 3 главы
“Экономическое обоснование проекта строительства объекта социальной инфраструктуры”
только 2 и 3 главы. Доработать план 2 и 3 глав. Согласно методическим указаниям
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