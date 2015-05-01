Дипломная работа 2 и 3 главы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка116 просмотров

“Экономическое обоснование проекта строительства объекта социальной инфраструктуры”

только 2 и 3 главы. Доработать план 2 и 3 глав. Согласно методическим указаниям

10 лет назад
lenapr
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров