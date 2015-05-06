Курсовая гму

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Закрыт1 заявка95 просмотров

тема-Объективная необходимость государственного регулирования социально-экономического развития.

объем- 40 стр

проверки на плагиат нет

с практич частью

срок- 10. мая

10 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров