Диплом ЖД 2

БЖД с Экономикой так как они первое не привязаны к основному Расчету ТО, а второе ему хотелось бы сдать их в пятницу 8 мая с однокурсниками которые поедут в Челябинск. Он сам в Троицке работает поэтому ему сложно выбираться каждый раз в Челябинск, вот еще будет такая привязка по срокам. Файлы по экономике http://dropmefiles.com/70lhl По исходным данным депо исполнитель выбирает на свое усмотрение.

http://dropmefiles.com/70lHl