Курсовая - учет финансовых результатов аптеки

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка126 просмотров

Тема работы: Учет финансовых результатов аптеки

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20-25

Срок выполнения: 9 мая

Антиплагиат.ру от 70%

Цена 1300р, оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров