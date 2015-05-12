БЖД для автомобильных специальностей тех.ВУЗа

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Завершен1 заявка133 просмотра

Добрый день! Короткое задание для знающих специалистов. Нужно решить 2 задачи по предмету БЖД, на уровне ВУЗа. Вышлю условия и сканы институтской методички с необходимыми темами (сразу оговорюсь, там мало, что написано). От Вас, подробное и правильное решение, но если будут ошибки, при проверке преподом, то и возможность внести корректировки. Весь материал высылаю на вашу почту.

10 лет назад
oSsT
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

primoliar
Олег 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Олегу за выполненную работу! Сделал даже поправки согласно рекомендациям. Сроки выдержанны. Буду сотрудничать!
Можно работать, не подвел с оплатой) Задание особенное, но вполне выполнимо! Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

primoliar
Олег 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад