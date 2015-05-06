тема-Объективная необходимость государственного регулирования социально-экономического развития. объем- 40 стр проверки на плагиат нет с практич частью срок- 10. мая
Международные финансовые рынки и международные финансовые интситуты
«Международные финансовые рынки и международные финансовые институты»
Объем работы 25-35 стр.
Работу желательно сделать к 12 мая.
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