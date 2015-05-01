17--05-2015 во вложении
Курсовая - Стратегия инвестиционной деятельности (А45)
Нужна курсовая работа по стратегии инвестиционной деятельности.
Тема: «Привлечение иностранных инвестиций в страну посредством операций на фондовых рынках: состояние, проблемы, перспективы (опыт России и стран СНГ)».
Требования — во вложении. Объем — 30 стр.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!
Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.
Не менее 15 источников со ссылками на них по тексту. Источники — не старше 2010 года.
Структура:
1. понятие, сущность, виды.
2. методики, показатели, критерии.
3. статистические данные, прогнозы, проблемы, предложения.
Писать НЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ГРУППЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, а в общем, примеры для 3 главы — из общегосударственной статистики.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!
Оригинальность — 70 %.
Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!
Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Предмет Сроки до 07.05.15 до 2 часов дня по мскЗакрыт10 лет назад
«Международные финансовые рынки и международные финансовые институты» Объем работы 25-35 стр. Работу желательно сделать к 12 мая.Закрыт10 лет назад
тема-Объективная необходимость государственного регулирования социально-экономического развития. объем- 40 стр проверки на плагиат нет с практич частью срок- 10. маяЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Короткое задание для знающих специалистов. Нужно решить 2 задачи по предмету БЖД, на уровне ВУЗа. Вышлю условия и сканы институтской методички с необходимыми темами (сразу оговорюсь, там мало, что написано). От Вас, подробное ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задачи в приложении. Указывайте свои цены и сроки.Закрыт10 лет назад
БЖД с Экономикой так как они первое не привязаны к основному Расчету ТО, а второе ему хотелось бы сдать их в пятницу 8 мая с однокурсниками которые поедут в Челябинск. Он сам в Троицке работает ...Закрыт10 лет назад
- $26
Тема работы: Учет финансовых результатов аптеки Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 20-25 Срок выполнения: 9 мая Антиплагиат.ру от 70% ...Закрыт10 лет назад
Перспективы российско-азербайджанского энергетического сотрудничества, требования в прикрепл. файлеРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад