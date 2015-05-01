Курсовая - Стратегия инвестиционной деятельности (А45)

Нужна курсовая работа по стратегии инвестиционной деятельности.

Тема: «Привлечение иностранных инвестиций в страну посредством операций на фондовых рынках: состояние, проблемы, перспективы (опыт России и стран СНГ)».

Требования — во вложении. Объем — 30 стр.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.

Не менее 15 источников со ссылками на них по тексту. Источники — не старше 2010 года.

Структура:

1. понятие, сущность, виды.

2. методики, показатели, критерии.

3. статистические данные, прогнозы, проблемы, предложения.

Писать НЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ГРУППЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, а в общем, примеры для 3 главы — из общегосударственной статистики.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.