Реферат по философии

Добрый день! Короткое задание для знающих специалистов. Нужно решить 2 задачи по предмету БЖД, на уровне ВУЗа. Вышлю условия и сканы институтской методички с необходимыми темами (сразу оговорюсь, там мало, что написано). От Вас, подробное ...