Маркетинг партнерских отношений

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Коллеги, добрый день! На данный момент требуется что-то вроде реферата по статье Шерешевой М.Ю. Межфирменные сети. Суть работы - проработать данную статью, выделить основные объекты, категории, признаки и т.д. Оригинальность работы с проверкой на антиплагиат высокая = 85%. Сроки: 6-7 дней.

10 лет назад
superman91
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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