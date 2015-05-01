19-05-2015 во вложении
Маркетинг партнерских отношений
Коллеги, добрый день! На данный момент требуется что-то вроде реферата по статье Шерешевой М.Ю. Межфирменные сети. Суть работы - проработать данную статью, выделить основные объекты, категории, признаки и т.д. Оригинальность работы с проверкой на антиплагиат высокая = 85%. Сроки: 6-7 дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
17--05-2015 во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна курсовая работа по стратегии инвестиционной деятельности. Тема: «Привлечение иностранных инвестиций в страну посредством операций на фондовых рынках: состояние, проблемы, перспективы (опыт России и стран СНГ)». Требования — во ...Закрыт10 лет назад
Предмет Сроки до 07.05.15 до 2 часов дня по мскЗакрыт10 лет назад
«Международные финансовые рынки и международные финансовые институты» Объем работы 25-35 стр. Работу желательно сделать к 12 мая.Закрыт10 лет назад
тема-Объективная необходимость государственного регулирования социально-экономического развития. объем- 40 стр проверки на плагиат нет с практич частью срок- 10. маяРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Короткое задание для знающих специалистов. Нужно решить 2 задачи по предмету БЖД, на уровне ВУЗа. Вышлю условия и сканы институтской методички с необходимыми темами (сразу оговорюсь, там мало, что написано). От Вас, подробное ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задачи в приложении. Указывайте свои цены и сроки.Закрыт10 лет назад
БЖД с Экономикой так как они первое не привязаны к основному Расчету ТО, а второе ему хотелось бы сдать их в пятницу 8 мая с однокурсниками которые поедут в Челябинск. Он сам в Троицке работает ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад