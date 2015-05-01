тема "Экологическое и экономическое состояние земельного фонда" либо города павловский посад, либо павлово- посадского района. сроки терпят, но не очень долго
Написать отчёт по практике
№ заказа 6493. Написать отчёт по практике
Тип работы: ___Отчёт по практике ________
Тема: __Земельно имущественные отношения
Язык написания______рус.
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
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