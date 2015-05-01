Написать отчёт по практике

Коллеги, добрый день! На данный момент требуется что-то вроде реферата по статье Шерешевой М.Ю. Межфирменные сети. Суть работы - проработать данную статью, выделить основные объекты, категории, признаки и т.д. Оригинальность работы с проверкой на антиплагиат ...