Курсовая работа по основам программирования на языке TURBO PASCAL

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Курсовая работа по основам программирования на языке TURBO PASCAL

Вариант 6 (открываем файл – варианты на курсовую работу)

Оформление пояснительной записки по образцу (файл пояснительная записка)

+ оформление,структура расписано в методичке – прикреплена в формате pdf

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10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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