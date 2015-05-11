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Курсовая работа по основам программирования на языке TURBO PASCAL
Курсовая работа по основам программирования на языке TURBO PASCAL
Вариант 6 (открываем файл – варианты на курсовую работу)
Оформление пояснительной записки по образцу (файл пояснительная записка)
+ оформление,структура расписано в методичке – прикреплена в формате pdf
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