Обработка 10 фото, нанесение лого на 30 фото.

Необходимо обработать 10 фотографий продукции:

- убрать лишнее

- сделать белый фон

- сделать прозрачный фон

- сделать превьюшку мелкого размера.

Скомпилировать из наших материалов (лого + адрес сайта) и нанести водяной знак на 10 (не обработаны) +20 (обработаны) обработанных фотографий продукции.

Ориентированы на максимально бюджетный варинат, и на быстрые сроки.

Обязательно указывайте в рамках тендера сроки и цену. Без цены и сроков предложения не рассматриваются.

Учитывайте так же, что выбранный исполнитель в последствии получит еще минимум 2 аналогичных по объему заказа.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата Qiwi (киви) или WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.