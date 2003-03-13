требования: 1. компоновка изделия из нескольких кадров (с разными точками фокуса). 2. устранения дефектов изделия и шумов 3. улучшение светотеневого рисунка 4. обработка камней 5. ...
Обработка 10 фото, нанесение лого на 30 фото.
Необходимо обработать 10 фотографий продукции:
- убрать лишнее
- сделать белый фон
- сделать прозрачный фон
- сделать превьюшку мелкого размера.
Скомпилировать из наших материалов (лого + адрес сайта) и нанести водяной знак на 10 (не обработаны) +20 (обработаны) обработанных фотографий продукции.
Ориентированы на максимально бюджетный варинат, и на быстрые сроки.
Обязательно указывайте в рамках тендера сроки и цену. Без цены и сроков предложения не рассматриваются.
Учитывайте так же, что выбранный исполнитель в последствии получит еще минимум 2 аналогичных по объему заказа.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата Qiwi (киви) или WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
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