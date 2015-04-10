Ретушь двух портретов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки99 просмотров

Есть два высококачественных фото, нужно слегка подретушировать, для дальнейшего использования в полиграфии (на плакатах, открытках и щитах)

10 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$4
1 день
Наталия очень качественно и досрочно выполнила проект. Рекомендую к сотрудничеству.
Нет никаких претензий. Четко поставленная задача и мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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