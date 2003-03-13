Обработка 200 фото женской одежды на моделях для интернет каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт29 заявок354 просмотра

Здравствуйте! Требуется обработка 200 фотографий для каталога на сайт. Фото одежды на моделях, съемка в студии.

Исходные изображения и примеры конечного результата во вложении. Могу предоставить в RAW формате.

Прошу дать условия: цену и срок. Примеры ваших работ - желательно.

С уважением, Людмила.

10 лет назад
Gunya999
Людмила 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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