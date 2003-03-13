Обработка фотографий в Adobe Photoshop для публикации на сайте

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Закрыт46 заявок434 просмотра

Исполнителю будут предоставлены фотографии готовой продукции (металлоизделия). Необходимо их обработать для придания презентабельного вида для дальнейшей публикации на сайте. Интересует оперативность и качество работы за разумную цену.

10 лет назад
olivsa
Олег 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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