Добрый день. Задача следующая: в интернете найти фотографии по увеличению груди, обработать До операции и После операции. Детальную информацию предоставлю личным Сообщением
Обработка фотографий в Adobe Photoshop для публикации на сайте
Исполнителю будут предоставлены фотографии готовой продукции (металлоизделия). Необходимо их обработать для придания презентабельного вида для дальнейшей публикации на сайте. Интересует оперативность и качество работы за разумную цену.
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