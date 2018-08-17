Разработка видео-заставки для роликов компании

Необходимо разработать 2 видеозаставки, которые потом будут использоваться при монтаже видеороликов компании:

- пролог (лого, титры)

- эпилог (мини лого, копирайт, год, ссылки?)

Готовы рассмотреть ваши предыдущие работы с точки зрения подачи инфы (что включать в ролик, что нет)

В качестве входных данных есть фирм стиль (лого компании (AI / PSD), корпоративные фонты, цвета)

На выходе не совсем понятно - тут вопрос к исполнителям, как обычно делают в таких случаях.

Фишка в том, что если это будет готовый видео-файл, то если он будет отличаться от конкретного проекта по параметрам, то будет ре-рендеринг с потерей качества

А если это будет проект на чем-нибудь типа Adobe Premier, то вовсе и не факт, что конкретный ролик будет монтироваться именно в нем, чтобы использовать как исходник

В общем уверен, что велосипед мы тут не изобретаем и есть уже более или менее стандартный подхолд.