Смонтировать видео: 1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть) 2. выровнять кадр 3. добавить лого в угол видео 4. почистить шумы Полное тз в приложении + по ...
Разработка видео-заставки для роликов компании
Необходимо разработать 2 видеозаставки, которые потом будут использоваться при монтаже видеороликов компании:
- пролог (лого, титры)
- эпилог (мини лого, копирайт, год, ссылки?)
Готовы рассмотреть ваши предыдущие работы с точки зрения подачи инфы (что включать в ролик, что нет)
В качестве входных данных есть фирм стиль (лого компании (AI / PSD), корпоративные фонты, цвета)
На выходе не совсем понятно - тут вопрос к исполнителям, как обычно делают в таких случаях.
Фишка в том, что если это будет готовый видео-файл, то если он будет отличаться от конкретного проекта по параметрам, то будет ре-рендеринг с потерей качества
А если это будет проект на чем-нибудь типа Adobe Premier, то вовсе и не факт, что конкретный ролик будет монтироваться именно в нем, чтобы использовать как исходник
В общем уверен, что велосипед мы тут не изобретаем и есть уже более или менее стандартный подхолд.
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