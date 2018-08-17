Добрый день. Интересует создание промо-ролика для мероприятия по возобновляемой энергетике 1-1,5 минуты. Интересует полноценный режиссерский монтаж с озвучкой и графикой. Озвучка на двух языках: украинский и английский. ...
Легкий монтаж видео
Смонтировать видео:
1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть)
2. выровнять кадр
3. добавить лого в угол видео
4. почистить шумы
Полное тз в приложении + по ссылке материалы для видео (лого, заставки, шрифты и тд): https://drive.google.com/open?id=1YMcHdk_etLoubc-_XNt_bVIdAE6JTS_3
Выбранный исполнитель
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