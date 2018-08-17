Легкий монтаж видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт25 заявок312 просмотров

Смонтировать видео:

1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть)

2. выровнять кадр

3. добавить лого в угол видео

4. почистить шумы

Полное тз в приложении + по ссылке материалы для видео (лого, заставки, шрифты и тд): https://drive.google.com/open?id=1YMcHdk_etLoubc-_XNt_bVIdAE6JTS_3

7 лет назад
ZaShtatom
Полина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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