Необходимо разработать 2 видеозаставки, которые потом будут использоваться при монтаже видеороликов компании: - пролог (лого, титры) - эпилог (мини лого, копирайт, год, ссылки?) Готовы рассмотреть ваши предыдущие работы с точки ...
Сделать видео отзывы для сайта
Нужны видео отзывы для сайта. Сфера деятельности - онлайн реклама для сайтов. Ролики длинной до минуты от "реальных клиентов". Пример: https://www.youtube.com/watch?v=cUb-tKmKW3Y
Выбранный исполнитель
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