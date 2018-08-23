Сделать видео отзывы для сайта

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Завершен2 заявки221 просмотр

Нужны видео отзывы для сайта. Сфера деятельности - онлайн реклама для сайтов. Ролики длинной до минуты от "реальных клиентов". Пример: https://www.youtube.com/watch?v=cUb-tKmKW3Y

7 лет назад
nfedyuk
Никита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$21
3 дня
Все очень оперативно и четко по ТЗ - надеюсь на работу и в будущем. рекомендую!
Хорошо сработали. Оплата в срок, чёткое ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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