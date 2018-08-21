Требуется монтаж видео роликов для youtube

Монтаж можно делать из картинок высокого разрешения

Пример монтажа ролика: https://www.youtube.com/watch?v=HJuSKurLCy4

Что касается текстов к ролику. Есть только темы. Нужно расширять тему до 40 секунд на русском языке.

Озвучка на русском и английском языках делается отдельно (если можете делать озвучку на русском языке, пишите)

Длина роликов небольшая — 30-60 секунд. Ролики будут делаться как на русском, так и на английском языках.

Темы роликов: здоровье (мужское, женское, детское). Всего нужно 24 ролика рус + 24 ролика англ

отношения (создание семьи, брак, воспитание детей, любовь): 15 роликов рус + 15 роликов англ

Просьба писать цену за 1 ролик рус + 1 ролик англ. Можно ориентировочно

На шаблон отвечать не буду