Нужен человек для регулярного монтажа рекламных видео роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт38 заявок426 просмотров

Приветствую.

Для создания рекламных роликов нам нужен специалист, который бы получал заказы от нашей сотрудницы в скайпе (язык общения английский, но переписка на базовом уровне - что вырезать, что куда вставить, какой логотип закрасить и тому подобное).

внимание: 

Обязательно владение английским на базовом уровне!

Рекламные ролики делаются путем нарезания существующих youtube видео или же просто замены английских надписей надписями на португальском. Примеры я покажу кандидату.

В этом направлении у нас работает менеджер - девушка из бразилии, носитель языка.. Она тексты пишет, ищет видео, потом говорит - что нужно вырезать из какого видео и куда вклеить.

Формат примерно таков :

видео 1:секунды с 1й по 4ю, текст заменить на такой -то

видео 2секунды с 3й по 10ю, текст повесить такой то, логотип заменить на наш.и т.п.

видео 1...

видео 2...

...

Чаще всего, есть 1 видео и в нем нужно заменить английские тексты на португальские (наложить сверху аккуратные прямоугольники).

Мы постоянно пробуем новые товары, ищем для них видео на ФБ, берём с американского рынка видео, меняем тексты, заменяем логотипы.. И такой работы порой у нас много. Бывает по 10-20 видео в неделю, например. А бывает никаких заказов целую неделю.

Предыдущий исполнитель загружен новой работой и мы вынуждены искать нового.

Условия у нас простые - 10$ (wmz) за видео. Есть сложные, есть простые. Все до минуты, чащ 20-40 секунд. Цена за всё одна. При чем, могут быть мелкие правки через день-два. Я бы сказал в 30% случаев возникают какие-то мелкие правки (надпись заменить) или переделать что-то.

Это входит в $10.

Часто я прошу переделать видео под инстаграм сторис (обрезать до 15 секунд и изменить формат до 1080х1920). за такую правку я доплачиваю $5 за каждое видео сверху. 

Примерно вот такая картина. Пишите, если Вам интересно.  Тестовые задания на этой неделе сделаем, когда будут новые заказы у менеджера нашего.

Работа не разовая, а надолго, в течении 10-12 часов нам желателен результат. Менеджер скидывает поздно ночью, обычно, задачи. В начале можем работать по предоплате.

- пишите Ваш скайп

- можете ли иногда работать по выходным?

- предпочтение тем, для кого фриланс не подработка

Евгений

7 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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