Требуется видео - ролик для сайта pravilopareto.ru (Печать+послепечатные работы) Видео контента своего нет. Могу отснять, но лучше использовать Ваш контент или с видеостоков. Ролик желательно не полностью анимационный, т.к на сайте в основном используются живые ...
Нужен человек для регулярного монтажа рекламных видео роликов
Приветствую.
Для создания рекламных роликов нам нужен специалист, который бы получал заказы от нашей сотрудницы в скайпе (язык общения английский, но переписка на базовом уровне - что вырезать, что куда вставить, какой логотип закрасить и тому подобное).
внимание:
Обязательно владение английским на базовом уровне!
Рекламные ролики делаются путем нарезания существующих youtube видео или же просто замены английских надписей надписями на португальском. Примеры я покажу кандидату.
В этом направлении у нас работает менеджер - девушка из бразилии, носитель языка.. Она тексты пишет, ищет видео, потом говорит - что нужно вырезать из какого видео и куда вклеить.
Формат примерно таков :
видео 1:секунды с 1й по 4ю, текст заменить на такой -то
видео 2секунды с 3й по 10ю, текст повесить такой то, логотип заменить на наш.и т.п.
видео 1...
видео 2...
...
Чаще всего, есть 1 видео и в нем нужно заменить английские тексты на португальские (наложить сверху аккуратные прямоугольники).
Мы постоянно пробуем новые товары, ищем для них видео на ФБ, берём с американского рынка видео, меняем тексты, заменяем логотипы.. И такой работы порой у нас много. Бывает по 10-20 видео в неделю, например. А бывает никаких заказов целую неделю.
Предыдущий исполнитель загружен новой работой и мы вынуждены искать нового.
Условия у нас простые - 10$ (wmz) за видео. Есть сложные, есть простые. Все до минуты, чащ 20-40 секунд. Цена за всё одна. При чем, могут быть мелкие правки через день-два. Я бы сказал в 30% случаев возникают какие-то мелкие правки (надпись заменить) или переделать что-то.
Это входит в $10.
Часто я прошу переделать видео под инстаграм сторис (обрезать до 15 секунд и изменить формат до 1080х1920). за такую правку я доплачиваю $5 за каждое видео сверху.
Примерно вот такая картина. Пишите, если Вам интересно. Тестовые задания на этой неделе сделаем, когда будут новые заказы у менеджера нашего.
Работа не разовая, а надолго, в течении 10-12 часов нам желателен результат. Менеджер скидывает поздно ночью, обычно, задачи. В начале можем работать по предоплате.
- пишите Ваш скайп
- можете ли иногда работать по выходным?
- предпочтение тем, для кого фриланс не подработка
Евгений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Монтаж можно делать из картинок высокого разрешения Пример монтажа ролика: https://www.youtube.com/watch?v=HJuSKurLCy4 Что касается текстов к ролику. Есть только темы. Нужно расширять тему до 40 секунд на русском языке. Озвучка на русском и ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны видео отзывы для сайта. Сфера деятельности - онлайн реклама для сайтов. Ролики длинной до минуты от "реальных клиентов". Пример: https://www.youtube.com/watch?v=cUb-tKmKW3YЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать 2 видеозаставки, которые потом будут использоваться при монтаже видеороликов компании: - пролог (лого, титры) - эпилог (мини лого, копирайт, год, ссылки?) Готовы рассмотреть ваши предыдущие работы с точки ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт7 лет назад
Смонтировать видео: 1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть) 2. выровнять кадр 3. добавить лого в угол видео 4. почистить шумы Полное тз в приложении + по ...Закрыт7 лет назад
Добрый день. Интересует создание промо-ролика для мероприятия по возобновляемой энергетике 1-1,5 минуты. Интересует полноценный режиссерский монтаж с озвучкой и графикой. Озвучка на двух языках: украинский и английский. ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! 1) Нужно сделать один рекламный видеоролик как у конкурентов 2) Примеры конкурентов: - https://drive.google.com/open?id=1VAd0qtRhnsTwVOlMLPCHbUb2n7zp9npn - https://drive.google.com/open?id=1FmMYor8tgRmNIbcGdoz5py1SyQDvgZXM - https://drive.google.com/open?id=1OfYVF3hYMKkhYpyE4J1PnKRfCt3n3jS_ 3) Требования для размещения видео: ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно: - изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку) - записать процесс его сборки с нуля без озвучивания. Пример: ...Завершен7 лет назад
Заставка для видео с ножами 5-10 сек ролик 2 варианта логотип+ название+ название сайта и контакты может искры в одном из роликов пример https://youtu.be/XMAuXYbZ3vUВидеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Смонтировать видео: 1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть) 2. добавить лого в угол видео 3. почистить шумы Полное тз в приложении + по ссылке материалы для видео ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад