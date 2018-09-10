Нужен человек для регулярного монтажа рекламных видео роликов

Приветствую.

Для создания рекламных роликов нам нужен специалист, который бы получал заказы от нашей сотрудницы в скайпе (язык общения английский, но переписка на базовом уровне - что вырезать, что куда вставить, какой логотип закрасить и тому подобное).

внимание:

Обязательно владение английским на базовом уровне!

Рекламные ролики делаются путем нарезания существующих youtube видео или же просто замены английских надписей надписями на португальском. Примеры я покажу кандидату.

В этом направлении у нас работает менеджер - девушка из бразилии, носитель языка.. Она тексты пишет, ищет видео, потом говорит - что нужно вырезать из какого видео и куда вклеить.

Формат примерно таков :

видео 1:секунды с 1й по 4ю, текст заменить на такой -то

видео 2секунды с 3й по 10ю, текст повесить такой то, логотип заменить на наш.и т.п.

видео 1...

видео 2...

...

Чаще всего, есть 1 видео и в нем нужно заменить английские тексты на португальские (наложить сверху аккуратные прямоугольники).

Мы постоянно пробуем новые товары, ищем для них видео на ФБ, берём с американского рынка видео, меняем тексты, заменяем логотипы.. И такой работы порой у нас много. Бывает по 10-20 видео в неделю, например. А бывает никаких заказов целую неделю.

Предыдущий исполнитель загружен новой работой и мы вынуждены искать нового.

Условия у нас простые - 10$ (wmz) за видео. Есть сложные, есть простые. Все до минуты, чащ 20-40 секунд. Цена за всё одна. При чем, могут быть мелкие правки через день-два. Я бы сказал в 30% случаев возникают какие-то мелкие правки (надпись заменить) или переделать что-то.

Это входит в $10.

Часто я прошу переделать видео под инстаграм сторис (обрезать до 15 секунд и изменить формат до 1080х1920). за такую правку я доплачиваю $5 за каждое видео сверху.

Примерно вот такая картина. Пишите, если Вам интересно. Тестовые задания на этой неделе сделаем, когда будут новые заказы у менеджера нашего.

Работа не разовая, а надолго, в течении 10-12 часов нам желателен результат. Менеджер скидывает поздно ночью, обычно, задачи. В начале можем работать по предоплате.

- пишите Ваш скайп

- можете ли иногда работать по выходным?

- предпочтение тем, для кого фриланс не подработка

Евгений