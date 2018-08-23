Приветствую. Для создания рекламных роликов нам нужен специалист, который бы получал заказы от нашей сотрудницы в скайпе (язык общения английский, но переписка на базовом уровне - что вырезать, что куда вставить, какой ...
Видеомонтаж
есть 7 видеороликов обучения снятых на телефон
надо в начале и конце некоторых видео выбросить лишнее
если есть возможность убрать лишний шум
соединить в один файл
Выбранный исполнитель
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