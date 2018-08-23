Видеомонтаж

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Завершен10 заявок239 просмотров

есть 7 видеороликов обучения снятых на телефон

надо в начале и конце некоторых видео выбросить лишнее

если есть возможность убрать лишний шум

соединить в один файл

https://cloud.mail.ru/public/JyzF/DEJ5DCPEr

7 лет назад
guest_15285644103783
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Alexoff
Александр 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$8
2 дня
все быстро и качественно
Только положительный отзыв. Коротко ясно и понятно. Оплата в день сдачи проекта.

Заявки фрилансеров

Alex_Alexoff
Александр 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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