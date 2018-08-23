Любой сложности монтаж, графика и тд.

Монтаж, инфографика, аудиомонтаж. Все качественно и вкратчайшие сроки. Возможна доработка после закрытия заказа. Индивидуальный

подход. Лояльный подход к ценообразованию. Работаю в программах Adobe Premier, AfterEffects, Photoshop, Illustrator,Audition, Edius и Тд