Alex_Alexoff

Александр Alex_Alexoff

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Любой сложности монтаж, графика и тд.

Монтаж, инфографика, аудиомонтаж. Все качественно и вкратчайшие сроки. Возможна доработка после закрытия заказа. Индивидуальный

подход. Лояльный подход к ценообразованию. Работаю в программах Adobe Premier, AfterEffects, Photoshop, Illustrator,Audition, Edius и Тд

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Отзывы заказчиков

guest_15285644103783
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Видеомонтаж
все быстро и качественно
Только положительный отзыв. Коротко ясно и понятно. Оплата в день сдачи проекта.
Ответный отзыв