Любой сложности монтаж, графика и тд.
Монтаж, инфографика, аудиомонтаж. Все качественно и вкратчайшие сроки. Возможна доработка после закрытия заказа. Индивидуальный
подход. Лояльный подход к ценообразованию. Работаю в программах Adobe Premier, AfterEffects, Photoshop, Illustrator,Audition, Edius и Тд
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
7 лет назад
все быстро и качественно
Ответный отзыв
Только положительный отзыв. Коротко ясно и понятно. Оплата в день сдачи проекта.