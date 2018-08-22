Сделать 10-ти минутный видеомонтаж,обзор машины

Сделать 10 минутный видеомонтаж, обзор машины.

Вы получаете файлы, сырые. но качественно отснятые.

В ней человек что-то говорит. передвигается вокруг машины.

разные ракурсы машины. внутри/снаружи и тп.

из этого смонтировать ролик.

добавить бесплатную динамичную музычку.

вставить в начало и в конец стандартную заставку.

в начале, когда человек появляется-субтитр.

разбавить можете по желанию своими картинками или какими-то забавными сценами из фильмов - на ваш вкус.

укажите две цены:

Один ролик на русском. 10 минут.

Один ролик на английском. 10 минут.

в перспективе - по ролику в неделю.