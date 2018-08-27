Есть видео-ролик, строительство дороги. 24 часовое видео - необходимо сократить до 15 секунд. Видео будет использоваться в виде фона на сайте. Интересует стоимость и сроки по такому проекту. Так же было бы круто увидеть ваше предложение в сопроводительном письме. Важно что бы это не было 18х ускорение видео, а что-то более презентабельное.