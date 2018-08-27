Видеомонтаж

Добрый день!

Есть видео https://youtu.be/TltS0zt9Ij4. Необходимо наложить на парашют логотип компании так, как буд-то бы он там был изначально.

Качество видео не очень хорошее, однако его нельзя улучшить.

Логотип в прикрепленных файлах.