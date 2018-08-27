Видеомонтаж

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Закрыт7 заявок221 просмотр

Добрый день!

Есть видео https://youtu.be/TltS0zt9Ij4. Необходимо наложить на парашют логотип компании так, как буд-то бы он там был изначально. 

Качество видео не очень хорошее, однако его нельзя улучшить. 

Логотип в прикрепленных файлах.

7 лет назад
Olha_Oleksandrov
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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