Приветствую. Для создания рекламных роликов нам нужен специалист, который бы получал заказы от нашей сотрудницы в скайпе (язык общения английский, но переписка на базовом уровне - что вырезать, что куда вставить, какой ...
Видеомонтаж
Добрый день!
Есть видео https://youtu.be/TltS0zt9Ij4. Необходимо наложить на парашют логотип компании так, как буд-то бы он там был изначально.
Качество видео не очень хорошее, однако его нельзя улучшить.
Логотип в прикрепленных файлах.
Заявки фрилансеров
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