Монтаж видео. Адаптация для сайта

Добрый день

Есть исходники https://www.dropbox.com/s/r4023r5rg5gn92c/Post-production.rar?dl=0

1) модель машины в 3D

2) несколько спецэффектов для машины

- Нужно добавить красивые сноски с подписью для каждого спецэффекта

- Нужно сжать видео и/или преобразовать в GIF

- Машинка должна крутиться на 360 градусов (под машинкой нужен скроллинг)

Внедрять на сайт не нужно - это к программистам. От Вас нужен только монтаж, сжатие, добавить подписи

Или Ваш совет, как правильно обработать видео чтобы мог программист интегрировать это видео на сайт

http://detailing.ant-b.magius.org.ua

Под видео будут переключатели - с описанием каждого комплекса. При нажатии на каждый из комплексов должна появляться анимация