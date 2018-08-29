Сделать материалы под видео баннер

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Закрыт4 заявки161 просмотр

Есть исходники. Требуется сделать единое видео-изображение размером 6912х1080 путем "размножения" исходного видео. Исходное видео должно быть по центру.

Должно быть готово к 11 утра 29.08.2018 по МСК.

Предлагайте цены.

Видео по ссылке: https://we.tl/t-sM3RboiyRr

P.S. К проекту не прикрепляется

7 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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