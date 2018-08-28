Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить три последовательных видеоролика по заданному сценарию. Тип роликов: информативный с озвучкой, инфографикой и скринкастами Длинна каждого: не более 3х минут Тех. задание выдаем, сценарий тоже ПОЖАЛУЙСТА! ...
Сделать intro, outro и анимированные плашки для видео
Доброго времени суток!
Для корпоративного видео-канала необходимо создать intro и outro в деловом стиле на основе логотипа. Хронометраж 3-4 секунды максимум на каждую заставку. Хороший пример по ссылке http://video.serconsrus.ru/video/203346/
Также нужны анимированные плашки с логотипом, на которых сможем вписывать имя/фамилию и должность в компании спикера.
По ссылке https://yadi.sk/i/_CoDrYmm3adswD логотип в формате jpeg, исходники предоставлю исполнителю.
Предлагайте цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать ролик, тематика автомобильная (покупка/продажа, новых и б/у), сайт с обьявлениями Длительность - 5 секунд Количество слов для озвучки - 4 Формат: анимация или видео, без разницы Сценарий: ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день! Компании Neurodata Lab www.neurodatalab.com требуется профессиональный видеокейс на 2 минуты длительностью. Примерный текст-сценарий видеокейса ниже. Важно – мы пришлем текст ниже на англ (после пруфридинга) и нам нужна будет озвучка с нейтив спикером. ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть видео-ролик, строительство дороги. 24 часовое видео - необходимо сократить до 15 секунд. Видео будет использоваться в виде фона на сайте. Интересует стоимость и сроки по такому проекту. Так же было бы круто увидеть ваше ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть видео https://youtu.be/TltS0zt9Ij4. Необходимо наложить на парашют логотип компании так, как буд-то бы он там был изначально. Качество видео не очень хорошее, однако его нельзя улучшить. Логотип в прикрепленных ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день Есть исходники https://www.dropbox.com/s/r4023r5rg5gn92c/Post-production.rar?dl=0 1) модель машины в 3D 2) несколько спецэффектов для машины - Нужно добавить красивые сноски с подписью для каждого спецэффекта - Нужно сжать видео ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать аналогичное видео как на фоне из примера (в приложении почему-то запускается с задержкой, музыка идёт быстрее). Музыку тоже нужно подобрать из бесплатных источников без указания авторских прав. Видео внутри телефона предоставлю. Пример: https://yadi.sk/i/3WJ2_Xli3aZB8EВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $25
Нужно сделать в таком формате, 50-58 секунд https://www.instagram.com/p/BmQTWhHg7om/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1abwnw9b45dnkВидеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать 10 минутный видеомонтаж, обзор машины. Вы получаете файлы, сырые. но качественно отснятые. В ней человек что-то говорит. передвигается вокруг машины. разные ракурсы машины. внутри/снаружи и тп. ...Видеомонтаж35 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу моушен дизайнера для проекта China Business Forum. Задача: создать анимированый видеоконтент для соц. сетей Facebook, Instagram, Instagram storiesВидеомонтаж7 заявокЗакрыт7 лет назад