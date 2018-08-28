Сделать intro, outro и анимированные плашки для видео

Доброго времени суток!

Для корпоративного видео-канала необходимо создать intro и outro в деловом стиле на основе логотипа. Хронометраж 3-4 секунды максимум на каждую заставку. Хороший пример по ссылке http://video.serconsrus.ru/video/203346/

Также нужны анимированные плашки с логотипом, на которых сможем вписывать имя/фамилию и должность в компании спикера.

По ссылке https://yadi.sk/i/_CoDrYmm3adswD логотип в формате jpeg, исходники предоставлю исполнителю.

Предлагайте цену и сроки.