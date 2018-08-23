Создать видеоролик (видеокейс)

Всем добрый день!

Компании Neurodata Lab www.neurodatalab.com требуется профессиональный видеокейс на 2 минуты длительностью. Примерный текст-сценарий видеокейса ниже. Важно – мы пришлем текст ниже на англ (после пруфридинга) и нам нужна будет озвучка с нейтив спикером. (т.е. и видео и аудио) Поиск нейтив спикера (только США или UK) и озвучка полностью на вашей стороне. Пример того, какие видеосоставляющие мы ожидаем – www.youtube.com/watch?v=m...

Сейчас нам нужно:

1) Оценка стоимости и сроков выполнения.

2) Ссылка на ваш сайт и примеры работ

3) Предложения по возможному снижению стоимости, например, засчет работы с другими видеосоставляющими ролика (это возможно, но требуется ваша профессиональная оценка).

Очень прошу, сразу просмотрите наш текст, сайт и ролик (пример) и, разумно все оценив, пришлите данные по пунктам 1-2-3. Очень сложно начинать с кем-то работать, если нет этой информации.

С уважением,

Ольга