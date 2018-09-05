Короткое анимационное видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен17 заявок308 просмотров

Тема: Как оформить заказ на сайте

https://yadi.sk/i/a0McujOD3aggKx стиль видео.

1920х1080 стандартное. 

Интернет магазин: www.Apande.ru

На видео показать, открытие браузера.

Ввод в адресной строке браузера сайта

Apande.ru

Работу с каталогом изделий ,а именно столовое серебро по кликать , загрузить категорию, открыть 3-4 разных товаров, с подсказками всплывающими.

Показать, что у некоторых товаров есть видео презентация, например к товара сервиз Императорский ,

Потом внизу показать что есть товары которые он просматривал, и можно глянуть их. Тоже подсказки на видео.

Написать Менеджеру: показать что есть возможность написать через мессенджеры или задать вопрос в чат.

Показать оформление заказа через покупку в 1 клик и сказать, что менеджеры свяжутся с вами и уточнят детали заказа.

Потом показать работу поиска по сайту. Что можно найти. К примеру просто ввести Кубачи , и сказать что выводятся вот так товары, и можно

 Перейти к оформлению заказа через корзину.

Показать как проходит оформление заказа. Разместить заказ.

И в конце показать ссылку на сайт.

Все это должно быть не длиннее 60 секунд.

7 лет назад
apande
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Deadlygopher
Артём 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$70
3 дня
Молодец, Артем! Справился :)
Хороший заказчик, четко ставит задачу, всегда на связи

Заявки фрилансеров

Deadlygopher
Артём 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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