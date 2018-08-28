Требуется сделать заставку и концовку (стандартную вступительную и заключительную части) для видео-ролика которые регулярно публикует юридическая контора. 1. Подобрать музыку 2. Сделать графику и анимацию с названием и логотипом конторы 3. Оплата через ...
Необходимо сделать рекламный ролик
Добрый день.
Необходимо предложить концепцию, а в дальнейшем изготовить рекламный ролик длительностью до 30 секунд.
Пример ролика - https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=H93zfCMi4Kw
Таким образом - нам не нужна видеосъемка и т.п. На данном этапе нужен набросок концепции и, в дальнейшем, видеоряд по этой концепции.
Рекламировать будем проект jobtop.ru
ЦА - люди, которые хотят устроиться на работу в такси и действующие водители такси.
Одно из основных требований - главная мысль и адрес сайта должны быть показаны в первые 5 секунд
Подробности готов обсудить в ЛС
Заявки фрилансеров
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