Необходимо сделать рекламный ролик

Добрый день.

Необходимо предложить концепцию, а в дальнейшем изготовить рекламный ролик длительностью до 30 секунд.

Пример ролика - https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=H93zfCMi4Kw

Таким образом - нам не нужна видеосъемка и т.п. На данном этапе нужен набросок концепции и, в дальнейшем, видеоряд по этой концепции.

Рекламировать будем проект jobtop.ru

ЦА - люди, которые хотят устроиться на работу в такси и действующие водители такси.

Одно из основных требований - главная мысль и адрес сайта должны быть показаны в первые 5 секунд

Подробности готов обсудить в ЛС