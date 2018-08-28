Сделать заставку и концовку для познавательных видео-роликов

Добрый день! Есть видео https://youtu.be/TltS0zt9Ij4. Необходимо наложить на парашют логотип компании так, как буд-то бы он там был изначально. Качество видео не очень хорошее, однако его нельзя улучшить. Логотип в прикрепленных ...