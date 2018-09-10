Монтаж свадебного клипа

Всем добрый день! Компании Neurodata Lab www.neurodatalab.com требуется профессиональный видеокейс на 2 минуты длительностью. Примерный текст-сценарий видеокейса ниже. Важно – мы пришлем текст ниже на англ (после пруфридинга) и нам нужна будет озвучка с нейтив спикером. ...