Монтаж свадебного клипа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок165 просмотров

Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!

7 лет назад
zsefvgy
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sbarchog
Евгений 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Заказывал мантаж свадебного видео из не проф. видео кусочков) Евгений сделал всё в лучшем виде, быстро и получилось очень хорошо!!!
Заказчик точно обозначает задачи. Выплата вовремя. Было приятно сотрудничать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

sbarchog
Евгений 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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