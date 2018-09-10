zsefvgy

Сергей zsefvgy

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж свадебного клипа

    $25

    Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж свадебного клипа

    $15

    Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

sbarchog
Евгений 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Монтаж свадебного клипа
Заказчик точно обозначает задачи. Выплата вовремя. Было приятно сотрудничать. Всем рекомендую.
Заказывал мантаж свадебного видео из не проф. видео кусочков) Евгений сделал всё в лучшем виде, быстро и получилось очень хорошо!!!
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