$25
Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!
Видеомонтаж1 исполнитель
Закрыт
7 лет назад
Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!
Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!