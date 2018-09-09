Монтаж свадебного клипа

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок152 просмотра

Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не

профессионально!

7 лет назад
zsefvgy
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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