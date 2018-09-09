Видео инструкция для приложения ( китайский )

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Для расширения нужно сделать видеообзор/инструкцию для начального пользователя

https://chrome.google.com/webstore/detail/recruiter-nerd-automate-w/cifalkcjhiljmhcfekdlidangfkjbhjj

длительность - 60-200 секунд 

Языки :  китайский 

Требования : примеры работ по озвучке

7 лет назад
nazymko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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