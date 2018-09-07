Сделать видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок193 просмотра

Нужно сделать видеоролик. Вот пример того, что нужно: https://www.youtube.com/watch?v=KJacDG2ZGGo&feature=youtu.be

Можно без озвучки.

Оплата по факту или безопасная сделка. 

7 лет назад
stells46
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наложить видео на субтитры

    $7

    Есть видео - https://vimeo.com/251565118 На него нужно наложить русские субтитры.  Видео будут люди смотреть с телефона (в ленте facebook), субтитров должно быть мало, они должны быть читаемыми c телефона. В левом ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Смонтировать видео: до/после

    Есть два видео: до и после Необходимо смонтировать их вместе, чтобы изменения были видны Я конечно постарался повторить траекторию, но всё это очень далеко от профессиональной съёмки Веселую музычку тоже просьба добавить. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Cut&cut

    Детский футбол пример: https://youtu.be/Jt6lCXQu9Y8  Надо: Проекты cut&amp;cut: 2-3 часа работы cut&amp;cut Premier   Проекты after: 2/ 3 часа after ,  4 часа export/import и тп/ срок исп до 5 дней/ работы ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать титр для видеоролика

    Друзья, нужно сделать титр как в этом примере:https://youtu.be/nyeToz0XxyYВ самом начале ролика где фамилия, имя и отчество врача Косцова...Только сделать так, чтобы я могла импортировать его в Premiere CS6 на видео.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание видео

    Необходимо снять видео короткие для Инстаграм и длинные для youtube  Вот примеры видео:  Kartell Official on Instagram: “What about the hidden beauties of art? The journey continues. #KartellWander Ph @veronica_gaido @massimiliano_pelletti” ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Серия дудл видео. оригинальные герои. 4 видео всего до 7 минут.

    Созданиедудл видео с анимацией. Некоторые сюжеты требуют оригинальных картинок . Всего4 ролика :2по 15-30 с, 2по 2-3 минуты. Краткийсюжет первого: 1часть (до 30 с): сталкиваются два авто, водитель-пострадавший выходит из авто ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видео, Gif

    Добрый день! Интересует стоимость изготовления: 1. Google DBM  2. Yandex Медиасервисы Срок до 07.09.2018 до 21:00 Подробное ТЗ вышлю Очень жду предложений, спасибо!

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ролик "как сделать заказ в магазине"

    Задача: сделать видео-ролик "Как оформить заказ с примеркой на сайте kc-shoes.ru"  Пример: https://www.youtube.com/watch?v=n1-_jgjzcPA Работать будем через безопасную сделку  От Вас стоимость и сроки (конкретика) и пришлите примеры ваших работ

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад