Добрый день! Интересует стоимость изготовления: 1. Google DBM 2. Yandex Медиасервисы Срок до 07.09.2018 до 21:00 Подробное ТЗ вышлю Очень жду предложений, спасибо!
Серия дудл видео. оригинальные герои. 4 видео всего до 7 минут.
Созданиедудл видео с анимацией. Некоторые сюжеты
требуют оригинальных картинок . Всего4 ролика :2по 15-30 с, 2по 2-3 минуты.
Краткийсюжет первого:
1часть (до 30 с): сталкиваются два авто, водитель-пострадавший выходит из авто злой , но
узнает своего одноклассника, 4 предложения
беседы.2часть(до 3 мин): пострадавший водитель рассказывает
свою историю успеха и приглашает на
вебинар
Сюжетвторого видео1часть главный герой папа (известная
типажная личность) (здесь требуется
именно карикатура на героя , а не
использование оригинального изображения.)
Главныйгерой сидит перед экраном, его одергивает
ребенок. Он говорит ему подожди. И дальше
идут 4 предложения тезиса о вебинаре.
2часть: ребенок ползает вокруг, бегает
ставит рожки папе(это должно быть смешно
и разряжать нудную речь папы).Папа рассказывает инфо в стиле лендинга —
боли к клиентов, зачем вам это надо , что
предлагаем, что получите. Это все могут
быть стандартные изображения (иконки
, цифры). Есть момент, где герой должен
тыкнуть пальцем в экран.
Срок определяете вы , но конечно , чем
быстрее тем лучше.
Важно ролики озвучиваем мы уже по готовому ряд- так все на английском.
Оригинальный полный сценарий на русском вышлю откликнувшимся.
Ждуссылки на работы , телефон/скайп.
Заявки фрилансеров
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