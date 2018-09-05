Серия дудл видео. оригинальные герои. 4 видео всего до 7 минут.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки136 просмотров

Созданиедудл видео с анимацией. Некоторые сюжеты

требуют оригинальных картинок . Всего4 ролика :2по 15-30 с, 2по 2-3 минуты.

Краткийсюжет первого:

1часть (до 30 с): сталкиваются два авто, водитель-пострадавший выходит из авто злой , но

узнает своего одноклассника, 4 предложения

беседы.2часть(до 3 мин): пострадавший водитель рассказывает

свою историю успеха и приглашает на

вебинар

Сюжетвторого видео1часть главный герой папа (известная

типажная личность) (здесь требуется

именно карикатура на героя , а не

использование оригинального изображения.)

Главныйгерой сидит перед экраном, его одергивает

ребенок. Он говорит ему подожди. И дальше

идут 4 предложения тезиса о вебинаре.

2часть: ребенок ползает вокруг, бегает

ставит рожки папе(это должно быть смешно

и разряжать нудную речь папы).Папа рассказывает инфо в стиле лендинга —

боли к клиентов, зачем вам это надо , что

предлагаем, что получите. Это все могут

быть стандартные изображения (иконки

, цифры). Есть момент, где герой должен

тыкнуть пальцем в экран.

Срок определяете вы , но конечно , чем

быстрее тем лучше.

Важно ролики озвучиваем мы уже по готовому ряд- так все на английском.

Оригинальный полный сценарий на русском вышлю откликнувшимся.

Ждуссылки на работы , телефон/скайп. 

7 лет назад
iskusniza
Мария 
43 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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