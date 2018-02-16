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- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
требуется создание лендинга под ключ : 2 скрола , вставка видеоплеера, выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны и подтягиванием в форму телефонного кода, выпадающие поп-апы с рендомным текстом (типа подсказки), снизу выезжающий дисклеймер о политике конфиденциальности ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо качественно ( спопаданием во входящие) выполнить рассылку приглашений на новый сайт в магазин майнеров.. Нужен ответственный человек, который делать массовую именную Email рассылку по нашей базе клиентов. Есть готовый шаблон, нужна ваша реккомендация по подборуплатформы ,Алгоритмам написания ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Магазин обуви (мужская женская) требуется контент-менеджер,УкраинаНеобходимо заполнить 1000 карточек товаров.Желательно опыт работы с SMC WordPress ишопинг тематикой.Есть , как готовые тексты требующие рерайта, так и необходим уникальныйкопирайт информативные тексты .Заполнение карточки товара включает:1. Добавление названия ( 1 ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуеться опытный тестировщик эксперт на аутсорс с опытым разработки сайтов, тестирования e-commerсe, интернет магазинов. (рекламное агенство ) Если у вас есть подобный опыт, опишите следующее: 1. от чего может зависить цена (например типов страниц), 2. как вы ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад