Требуеться опытный тестировщик эксперт на аутсорс с опытым разработки сайтов, тестирования e-commerсe, интернет магазинов. (рекламное агенство ) Если у вас есть подобный опыт, опишите следующее: 1. от чего может зависить цена (например типов страниц), 2. как вы ...