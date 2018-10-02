Собственно нужен личный кабинет для клиентов. Или как компонент к сайту (на modx) или как отдельный сайт на поддомене. В личном кабинете должен отображаться баланс клиента и его история. Получения счета, оставить ...
Лендинг на 2 скрина под ключ с версткой (форма регистрации, видео)
требуется создание лендинга под ключ :
2 скрола , вставка видеоплеера,
выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны
и подтягиванием в форму телефонного кода,
выпадающие поп-апы с рендомным текстом (типа подсказки),
снизу выезжающий дисклеймер о политике конфиденциальности (сбор куков) кнопка согласие,
плюс счетчик обратного отсчета времени. (сколько времени осталось до начала мероприятия )
Из верстки есть примеры с готовыми иконками,
и цветовой гаммой.
Необходимо будет прорисовать карикатурное изображение человека в стиле дудл видео.
Подробное описание (ТЗ) высылаю в личку.
Срок 5 дней. (+ доработки)
Если вы нам подойдете готовы сотрудничать на будущее, так требуется интеграция с СRM,
установка счетчиков аналитики. И еще куча лендингов...
Пишите ориентировочные ваши цены , пример работы , скайп и/или телефон
Выбранный исполнитель
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