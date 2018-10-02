Лендинг на 2 скрина под ключ с версткой (форма регистрации, видео)

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Завершен8 заявок146 просмотров

требуется создание лендинга под ключ :

2 скрола , вставка видеоплеера,

выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны

и подтягиванием в форму телефонного кода,

 выпадающие поп-апы с рендомным текстом (типа подсказки),

 снизу выезжающий дисклеймер о политике конфиденциальности (сбор куков) кнопка согласие,

плюс счетчик обратного отсчета времени. (сколько времени осталось до начала мероприятия )

Из верстки есть примеры с готовыми иконками,

и цветовой гаммой. 

Необходимо будет прорисовать карикатурное изображение человека в стиле дудл видео.

Подробное описание (ТЗ) высылаю в личку.

 Срок 5 дней. (+ доработки)

Если вы нам подойдете готовы сотрудничать на будущее, так требуется интеграция с СRM,

установка счетчиков аналитики. И еще куча лендингов...

Пишите ориентировочные ваши цены , пример работы , скайп и/или телефон

7 лет назад
iskusniza
Мария 
43 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

roomaas
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

roomaas
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад