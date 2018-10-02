Лендинг на 2 скрина под ключ с версткой (форма регистрации, видео)

требуется создание лендинга под ключ :

2 скрола , вставка видеоплеера,

выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны

и подтягиванием в форму телефонного кода,

выпадающие поп-апы с рендомным текстом (типа подсказки),

снизу выезжающий дисклеймер о политике конфиденциальности (сбор куков) кнопка согласие,

плюс счетчик обратного отсчета времени. (сколько времени осталось до начала мероприятия )

Из верстки есть примеры с готовыми иконками,

и цветовой гаммой.

Необходимо будет прорисовать карикатурное изображение человека в стиле дудл видео.

Подробное описание (ТЗ) высылаю в личку.

Срок 5 дней. (+ доработки)

Если вы нам подойдете готовы сотрудничать на будущее, так требуется интеграция с СRM,

установка счетчиков аналитики. И еще куча лендингов...

Пишите ориентировочные ваши цены , пример работы , скайп и/или телефон