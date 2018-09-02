Создать магазин CMS Magenta

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Ищу программиста с опытом работы на Magento для создания магазина. Черновое ТЗ в приложении. Если заинтересованы в данной работе, жду дополнительные вопросы по заданию, а также цену и планируемый срок выполнения работы. 

Magento
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров