Нужна копия сайта по тз. тз во вложении. спасибо
Создать магазин CMS Magenta
Ищу программиста с опытом работы на Magento для создания магазина. Черновое ТЗ в приложении. Если заинтересованы в данной работе, жду дополнительные вопросы по заданию, а также цену и планируемый срок выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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