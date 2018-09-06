Сделать аналог сайта/приложения с меньшим функционалом. Подробности в личку
Сделать копию сайта, полностью функционирующую
-Этапы:
№1. Полностью функционирующая копия сайта https://coinmetrix.info/
№2. Добавление функций для удобства
-Хочу увидеть вашу цену, оплата вмз
Выбранный исполнитель
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