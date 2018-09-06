Сделать копию сайта, полностью функционирующую

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок320 просмотров

-Этапы:

№1. Полностью функционирующая копия сайта https://coinmetrix.info/

№2. Добавление функций для удобства

-Хочу увидеть вашу цену, оплата вмз

7 лет назад
Screlested
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$75
2 дня
Рекомендую.
Быстро все обсудили, быстрый прием работы и оплата. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще.

Заявки фрилансеров

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта облачного майнинга под клю

    Нужно создать сайт облачного майнинга по примеру другого сайта (напр., аналогично  https://hashflare.io/).  Главная страница + доп. 4-5 страниц + кабинеты пользователей.  Пополнение средств с нескольких платежных систем (Payeer, Qiwi) автоматическое, вывод средств ручной (и ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать одностраничный лендинг. Без наполнения

    Нужно создать одностраничный шаблон лендинга, без наполнения. На основании примера http://teamzone.com.ua/ сделанного на tilda Кртакое тех задание прикладывается. Предлагайте ваши решения: wordpress, бесплатные вебконструкторы. Важный критерий, возможность создать свой видео ...

    TildaWordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт

    Нужно закончить сайт . Есть домен и разработан сам сайт. На русском, английском и польском. Нужен человек который сделает все под ключ. В дальнейшем вести поддержку сайта.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн сайта.

    Есть сайт на движке  modx. сайт старый, с хреновым дизайном без адаптива. Версия MODx 1.0.10 Дата выпуска Apr 17, 2013 Что нужно. Взять вот этот шаблон  https://themeforest.net/item/dance-studio-wordpress-theme-for-dancing-schools-clubs/16455048?s_rank=4 ...

    MODXWordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг с настройкой CRM по прототипу

    Сделать лендинг по прототипу с привлекательным дизайном. (Есть весь необходимый контент).  Интеграция amoCRM (настройка форм отправки данных).  Интеграция МТТ (онлайн-чат и кнопка перезвонить).  Установка счетчиков метрики и аналитикс. Установка скриптов на кнопки.  ...

    AmoCRM
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание и наполнение сайта на Wordpress

    Доброго времени суток. Необходим человек, который сможет по примеру сайта подобрать похожую тему на вордпресс, настроит ее и перенесет статьи и объявления на наш сайт.  По контенту, Количество статей ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статистика

    Можно создать сайт для ставочников на статистику матчей угловые удары в створ , фол . итп . чтоб был регистрационный блок , чат  , можно простовлять ставки на кэфы с контор . Сколько стоит такой ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад