Копирование сайта, создание админки

Ищу фрилансера, который специализируется на разработке на yii. Имеется соцсеть (регистрация, сообщения, поиск, юзер-контент), нужно внести туда пачку доработок. Работы примерно на 2 недели, но может быть и больше (в зависимости от согласованного списка работ). ...