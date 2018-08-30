Нужно помощь в подготовке и организации всех процессов по продаже хорошего доменного имени на международном сайте SEDO.COM
Ищу специалиста по yii для доработки проекта
Ищу фрилансера, который специализируется на разработке на yii. Имеется соцсеть (регистрация, сообщения, поиск, юзер-контент), нужно внести туда пачку доработок. Работы примерно на 2 недели, но может быть и больше (в зависимости от согласованного списка работ).
В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость вашего времени за 1 неделю работы, а так же портфолио.
Заявки фрилансеров
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