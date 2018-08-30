Ищу специалиста по yii для доработки проекта

$500
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Закрыт4 заявки208 просмотров

Ищу фрилансера, который специализируется на разработке на yii. Имеется соцсеть (регистрация, сообщения, поиск, юзер-контент), нужно внести туда пачку доработок. Работы примерно на 2 недели, но может быть и больше (в зависимости от согласованного списка работ).

В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость вашего времени за 1 неделю работы, а так же портфолио.

Yii
7 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров