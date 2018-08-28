Создать сайт агенства недвижимости

Привет! Мне нужна разработка веб-сайта под ключ, на каком-нибудь качественном бесплатном/ платном шаблоне. Сроки рассматриваю до 7 дней. Тип – сайта по сути одностраничник, но будет ещё одна отдельная страница с контактами и детальным описанием ...