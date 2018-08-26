Создать понятный сайт-визитку с формой обратной связи

Необходимо разработать интернет магазин с несколькими языковыми версиями. Адрес примера сайта во вложении. Только каталог товаров будет на нашем сайте, связи с сайтом алибаба не будет. Т.е. стандартный интернет магазин на нескольких языках. Стоимость и ...