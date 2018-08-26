Здравствуйте Требуется создать сайт под ключ для строительной базы с предложением наших услуг : торговля строительными материалами , производство бетона , Инертные материалы , блок, железо бетонные изделия , Доставкана движке WordPress Сайт должен показывать общую ...
Создать понятный сайт-визитку с формой обратной связи
Цель: создание сайта визитки для консалтингового бутика, с описанием услуг, портфолио, формой обратной связи, новостной лентой, возможностью подключения инстаграм-ленты/ youtube- канала.
Лого, шрифты, вижуалы, текст- предоставляем.
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