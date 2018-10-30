Создать сайт

Работа над проектом принесла только положительные эмоции. Хочу поблагодарить Викторию за представленную возможность реализации ее сайта. Не могу не отметить такие моменты: Виктория отличный коммуникативный человек, специалист своего дела, смогла четко сформулировать цели проекта и обозначить детали. Рекомендую к сотрудничеству!)