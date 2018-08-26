Здравствуйте! Нужен копия сайта по зияткер кз Функционалу точно такой Основной принцип сайт для учителей. Учителя добавляет публикация он автоматический выдает сертификат. И документы попадает в гугл диск или яндекс, как то не понял функцию.
Создание блога
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать блог. Просьба в отклике указывать желаемое вознаграждение за проделанную работу. Предупреждаю, что работаю без предоплаты.
Заявки фрилансеров
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