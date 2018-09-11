Сайт строительной базы под ключ на WP

$150
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Завершен18 заявок263 просмотра

Здравствуйте 

Требуется создать сайт под ключ  для строительной базы  с предложением наших услуг :

торговля строительными материалами , ﻿производство бетона ,  Инертные материалы , блок, железо бетонные изделия , Доставкана движке WordPress Сайт должен показывать  общую информацию о товарах и услугах фирмы  , создавать положительный имидж фирмы , как надежного поставщика и генерировать звонки клиентов в офис  продаж  . Оформление заказов на сайте не нужно 

 Слайдер с возможностью менять картинки на другие из админки 

Скидки постоянным клиентам , Гарантия низких цен 

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Сайт по восприятию - спокойный ,   цвета мягкие , пастельные

Полные Реквизиты компании для размещения на Главной пришлю исполнителю

WordPress
7 лет назад
krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$150
7 дней
Алексей сделал работу качественно и в срок , Всегда был на связи , быстро реагировал на пожелания и вносил правки , Адекватен . Работать и общаться было приятно . Дал хороший результат за разумные деньги
Хороший заказчик, все четко, все по делу, ничего лишнего! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
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