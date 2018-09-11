Сайт строительной базы под ключ на WP

Здравствуйте

Требуется создать сайт под ключ для строительной базы с предложением наших услуг :

торговля строительными материалами , ﻿производство бетона , Инертные материалы , блок, железо бетонные изделия , Доставкана движке WordPress Сайт должен показывать общую информацию о товарах и услугах фирмы , создавать положительный имидж фирмы , как надежного поставщика и генерировать звонки клиентов в офис продаж . Оформление заказов на сайте не нужно

Слайдер с возможностью менять картинки на другие из админки

Скидки постоянным клиентам , Гарантия низких цен

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Сайт по восприятию - спокойный , цвета мягкие , пастельные

Полные Реквизиты компании для размещения на Главной пришлю исполнителю